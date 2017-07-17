Экономика

Елена Малкова
17 Июля, 2017 09:42

Инвестпроекты на 3 млрд рублей привлечены в ТОР и Свободный порт Владивосток

Строительство жилого комплекса.
Источник фото: minvr.ru
#инвестиции

#ТОР

#Свободныйпорт
Владивосток, 17 Июля - DIXINEWS.

За прошедшую неделю в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 14 заявок от инвесторов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, в совокупности объем капиталовложений превысит 3 млрд рублей. В рамках реализации проектов будет создано более 392 рабочих места.

В ТОР «Камчатка» инвесторы намерены реализовать проекты по развитию туристического направления. В планах - строительство туристической мини-базы и торгово-гостиничного комплекса. Еще один проект - это создание площадки для стоянки грузового транспорта и специальной техники.

В ТОР «Беринговский» инвестор планирует открыть диетическую кулинарию и детскую молочную кухню.

Инвестпроекты в сфере общественного питания (ТОР «Горный воздух») и логистики (ТОР «Южная») будут реализованы в Сахалинской области.

На территории приморской ТОР «Надеждинская» инвестор намерен реализовать проект по производству теплового и электрораспределительного оборудования.

В свободном порту Владивосток будут запущены проекты на территории Приморского края – Владивосток, Артем, Надеждинский район. В рамках реализации инвестпроектов будут построены кафе и гостиницы, многоэтажные дома, общественно-спортивный центр, многофункциональный торгово-развлекательный центр, предприятие по оказанию строительных услуг.

«Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой национальной помощи инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, новая инфраструктура», — сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

За время реализации федерального закона о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока было направлено 707 заявок с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн рублей и перспективой создания 84 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке являются 381 компания, по проектам общий объем капиталовложений превысит 792 млрд рублей, будет создано около 55 тысяч рабочих мест.

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