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Любовь Орлова
15 Июля, 2017 22:30
1500 человек вышли на старт Volga Swim 2017
Источник фото: nn.ru
Нижний Новгород, 15 Июля - DIXINEWS.
На старт второго международного массового заплыва на открытой воде Volga Swim 2017 в Нижнем Новгороде вышли 1500 человек.
В соревнованиях, которые состоялись в субботу, 15 июля, могли поучаствовать как любители, так и профессионалы.
Организаторы мероприятия отмечают, в этом году желающих принять участие оказалось в три раза больше, чем в прошлом. Покорить крупнейшую реку Европы (протяженность Волги - 3530 км) приехали пловцы из 35 регионов России. Немало среди атлетов было и иностранцев - уроженцы Сингапура, Литвы, Польши, Испании, Великобритании, Германии, Казахстана, Узбекистана.
Расстояние, которое преодолели участники на первой дистанции, равняется 1 км, такая ширина реки Волги в черте Нижнего Новгорода. Для профессионалов организовали ещё две дистанции протяженностью 3 и 5 км.
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