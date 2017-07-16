1500 человек вышли на старт Volga Swim 2017

На старт второго международного массового заплыва на открытой воде Volga Swim 2017 в Нижнем Новгороде вышли 1500 человек.

В соревнованиях, которые состоялись в субботу, 15 июля, могли поучаствовать как любители, так и профессионалы.

Организаторы мероприятия отмечают, в этом году желающих принять участие оказалось в три раза больше, чем в прошлом. Покорить крупнейшую реку Европы (протяженность Волги - 3530 км) приехали пловцы из 35 регионов России. Немало среди атлетов было и иностранцев - уроженцы Сингапура, Литвы, Польши, Испании, Великобритании, Германии, Казахстана, Узбекистана.

Расстояние, которое преодолели участники на первой дистанции, равняется 1 км, такая ширина реки Волги в черте Нижнего Новгорода. Для профессионалов организовали ещё две дистанции протяженностью 3 и 5 км.