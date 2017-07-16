Спорт

Любовь Орлова
15 Июля, 2017 22:30

1500 человек вышли на старт Volga Swim 2017

Источник фото: nn.ru
#спорт

#VolgaSwim2017

#Волга

#заплыв
Нижний Новгород, 15 Июля - DIXINEWS.

На старт второго международного массового заплыва на открытой воде Volga Swim 2017 в Нижнем Новгороде вышли 1500 человек.

В соревнованиях, которые состоялись в субботу, 15 июля, могли поучаствовать как любители, так и профессионалы.

Организаторы мероприятия отмечают, в этом году желающих принять участие оказалось в три раза больше, чем в прошлом. Покорить крупнейшую реку Европы (протяженность Волги - 3530 км) приехали пловцы из 35 регионов России. Немало среди атлетов было и иностранцев - уроженцы Сингапура, Литвы, Польши, Испании, Великобритании, Германии, Казахстана, Узбекистана.

Расстояние, которое преодолели участники на первой дистанции, равняется 1 км, такая ширина реки Волги в черте Нижнего Новгорода. Для профессионалов организовали ещё две дистанции протяженностью 3 и 5 км.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Зимнюю универсиаду-2019 представят на VK Fest в Санкт-Петербурге
В спартакиаде рабочей молодежи Новосибирской области приняли участие более 3 тысяч человек
Нападающий Дриусси официально перешел в «Зенит»
В этом разделе:
Чемпионом России по пляжному гандболу стала команда из Ростова-на-Дону
На «Матч ТВ» покажут передачу о подготовке Самары к ЧМ-2018
Российские скалолазы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира

Резня на пляже в Хургаде: россиянка сопротивлялась нападавшему
Космодром Плесецк празднует 60-летие
Американцы считают Северную Корею большей угрозой национальной безопасности, чем ИГ
Жертв попытки госпереворота в Турции почтили минутой молчания
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ближайшее время в Воронеже и области усилится ураган
Нижний Новгород, 15 Июля, 22:30.
1500 человек вышли на старт Volga Swim 2017
Ростов-на-Дону , 15 Июля, 16:16.
Чемпионом России по пляжному гандболу стала команда из Ростова-на-Дону
Москва, 15 Июля, 14:38.
В Подмосковье открылась архитектурная ярмарка Open Village
Ярославль, 14 Июля, 21:35.
"Умный город" от Ростеха в Ярославле станет настоящим прорывом отечественных ИТ-технологий
Челябинск, 14 Июля, 20:14.
Британские компании заинтересованы проектом ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»
Самара, 14 Июля, 19:31.
8 проблемных долёвок достроят в этом году в Самаре
Москва, 14 Июля, 18:10.
"Просвязьбанк" опроверг недостоверную информацию о филиале на Кипре
Уфа, 14 Июля, 13:15.
Более 20 миллионов рублей выделят на реставрацию парков Башкирии
Владивосток, 14 Июля, 09:32.
Резидент Свободного порта Владивосток презентует катер из композитных материалов
Приморский край, 14 Июля, 07:09.
Первый урожай меда собирают на «дальневосточных гектарах» в Приморье
Пермь, 13 Июля, 21:19.
Минстрой закупает новые квартиры для пермских детей-сирот
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт