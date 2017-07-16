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Любовь Орлова
16 Июля, 2017 00:00
В ближайшее время в Воронеже и области усилится ураган
Сильный ливень и ураган.
Источник фото: kp.ru
Воронеж, 16 Июля - DIXINEWS.
Срочное штормовое предупреждение поступило от спасателей МЧС. Ночью с 15 на 16 июля в Воронежской области, местами, ожидаются сильные грозы, дожди, град. Усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют не находиться на улице под большими деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Желательно отказаться от дальних поездок и прогулок. В связи с возможностью аварий на линиях электропередач, рекомендуется отказаться от просмотра телевизора.
Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов!
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