Общество

Любовь Орлова
16 Июля, 2017 00:00

В ближайшее время в Воронеже и области усилится ураган

Сильный ливень и ураган.
Источник фото: kp.ru
#штормовоепредупреждение

#гроза

#ураган
Воронеж, 16 Июля - DIXINEWS.

Срочное штормовое предупреждение поступило от спасателей МЧС. Ночью с 15 на 16 июля в Воронежской области, местами, ожидаются сильные грозы, дожди, град. Усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют не находиться на улице под большими деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Желательно отказаться от дальних поездок и прогулок. В связи с возможностью аварий на линиях электропередач, рекомендуется отказаться от просмотра телевизора.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов!

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