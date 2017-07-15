Чемпионом России по пляжному гандболу стала команда из Ростова-на-Дону

В рамках Всероссийских пляжных игр в Казани прошёл Кубок России по пляжному гандболу среди женских команд.

За чемпионское звание боролись команды «Ростов-Дон» и «Ижевск». Они были поделены на два состава – основной и резервный.

13 июля, в первом полуфинале, встретились «Ижевск-1» с «Ростов-Доном-2» и «Ростов-Дон-1» с «Ижевском-2». Со счётом 2:1 в первом матче победу одержала команда из столицы Удмуртии. Второй матч выиграли ростовские спортсменки, обыграв своих соперниц со счётом 2:0.

В пятницу, 14 июля, «Ростов-Дон-1» и «Ижевск-1» встречались в финале Кубка России. В пресс-службе Федерации гандбола России отмечают, что матч получился напряженным, но гандболисткам из Ростова-на-Дону удалось одержать победу в двух сетах. В итоге со счётом 2:0 команда «Ростов-Дон» завоевала звание Чемпионов России по пляжному гандболу.

Как рассказал тренер «Ростов-Дона» Сергей Белицкий, счёт 2:0 не отражает содержания матча, и победа далась в тяжелой, напряженной борьбе.

Ростовчанки признались, что им было немного легче, чем соперницам, так как они специализируются именно на пляжном гандболе, а в команде «Ижевск» играют гандболистки из «классики».

Матчи были интересными и красивыми, а главное зрелищными для болельщиков. Гандболистки показали много «вертушек» и других эффектных действий в игре.