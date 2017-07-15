В Подмосковье открылась архитектурная ярмарка Open Village

Сегодня первый рабочий день ярмарки малоэтажного домостроительства Open Village, которая проводится в Подмосковье уже второй год подряд.

Однако пресса ещё вчера смогла посетить выставку до её официального открытия, пообщаться с её участниками и организаторами.

«Когда я строил поселки и дома, я увидел неграмотность нашего потребителя. Затем, я увидел подобный проект в Финляндии – Asuntomessut и решил запустить его у нас. Мне всегда очень нравились именно отечественные прогрессивные и новаторские проекты, я тоже хотел заниматься чем-то таким», - отмечает генеральный директор ярмарки Open Village Владислав Копица.

Цель выставки – ознакомить конечного потребителя с новыми возможностями рынка малоэтажного строительства, показать конкурентоспособные решения, которые позволяют экономить бюджет семей, желающих приобрести или построить частный дом. Здесь были выставлены уже готовые образцы домов под ключ, самых разных конструкций и дизайнерских решений. По словам её организаторов, всё представленный дома можно купить по себестоимости, «так как основная цель компаний, участвующих в мероприятии, это не продажа жилья, а привлечение внимания к новым возможностям, которые оно открывает, а также поднятие репутации самих компаний».

Всего в выставке Open Village участвует более 30 строительных компаний и фирм-подрядчиков. В первый день выставки представлять свою продукцию приехали не только менеджеры, но и владельцы компаний. Для посетителей были организованы бесплатные фудкорты, фотосессии для участников и даже оркестр барабанщиков.

Уже второй год подряд мероприятие проходит в Подмосковном Чехове, однако в планах организаторов продвигать идею открытых строительных ярмарок в регионы. Москвичей, конечно, интересовал вопрос насколько малоэтажное жильё может составлять конкуренцию известной государственной программе реновации, пилот которой запустился в столице и в будущем должен распространиться на всю федерацию.

«Малоэтажное отдельное жильё, конечно, это мечта для каждого, однако не всегда инфраструктура может позволить всем жить в частных домах. Вот посмотрите хотя бы на этот посёлок Чехов, это ещё хороший вариант, но в большинстве подобных населённых пунктах попросту для вас не окажется работы, если вы соберётесь купить дом. Поэтому жильё в пригороде подходит далеко не всем. Однако строительные технологии, которые представлены у нас, вполне вероятно могут быть использованы в программе реновации. Они обеспечивают скорость и экономичность постройки и содержания строений», - отвечает на вопрос Владислав Копица.

Ярмарка малоэтажного домостроительства Open Village будет проходить ещё в течение месяца и завершится 15 августа. В рамках программы запланировано несколько мероприятий, которые будут проходить в отдельные дни.