"Умный город" от Ростеха в Ярославле станет настоящим прорывом отечественных ИТ-технологий

В Ярославской области корпорация Ростех продолжает развивать успешное сотрудничество с местной администрацией в рамках проекта «Умный город».

Данный регион будет пилотным, в дальнейшем подобные планируют запустить по всей России. Сообщает ресурс bfm.ru

Так, 13 июля состоялась деловая встреча Дмитрия Степаненко - председателя правительства области и директора по особым поручениям госкопорации Ростех Василия Бровко. В ходе данного совещания обсудили содержание проекта, рабочую группу, а также финансовые и общие организационные вопросы.

Напомним, что не так давно в Екатеринбурге Президенту России был презентован проект «Умный город», который должен быть построен в Ярославле. Глава государства поддержал выбор первого региона.

«Умный город» - это прорыв отечественных ИТ-технологий. Этот город модернизируют при помощи российских ИКТ-решений. Здесь внедрят интеллектуальные системы, что позволит улучшить инфраструктуру, повысить безопасность и экологическую ситуацию региона, в котором имеется целых 8 предприятий Ростеха.

Соглашение о реализации данного проекта было подписано на ПМЭФ-2017. Это первый проект НПО «Конверсия» — совместной компании Ростеха и Внешэкономбанка. Его цель диверсификация военного высокотехнологичного производства в гражданский сегмент. Предварительная стоимость проекта - 3,5 млрд руб.