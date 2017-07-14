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Алексей Мирный
14 Июля, 2017 21:35
"Умный город" от Ростеха в Ярославле станет настоящим прорывом отечественных ИТ-технологий
Проект "Умного города".
Источник фото: dixinews.ru
Ярославль, 14 Июля - DIXINEWS.
В Ярославской области корпорация Ростех продолжает развивать успешное сотрудничество с местной администрацией в рамках проекта «Умный город».
Данный регион будет пилотным, в дальнейшем подобные планируют запустить по всей России. Сообщает ресурс bfm.ru
Так, 13 июля состоялась деловая встреча Дмитрия Степаненко - председателя правительства области и директора по особым поручениям госкопорации Ростех Василия Бровко. В ходе данного совещания обсудили содержание проекта, рабочую группу, а также финансовые и общие организационные вопросы.
Напомним, что не так давно в Екатеринбурге Президенту России был презентован проект «Умный город», который должен быть построен в Ярославле. Глава государства поддержал выбор первого региона.
«Умный город» - это прорыв отечественных ИТ-технологий. Этот город модернизируют при помощи российских ИКТ-решений. Здесь внедрят интеллектуальные системы, что позволит улучшить инфраструктуру, повысить безопасность и экологическую ситуацию региона, в котором имеется целых 8 предприятий Ростеха.
Соглашение о реализации данного проекта было подписано на ПМЭФ-2017. Это первый проект НПО «Конверсия» — совместной компании Ростеха и Внешэкономбанка. Его цель диверсификация военного высокотехнологичного производства в гражданский сегмент. Предварительная стоимость проекта - 3,5 млрд руб.
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