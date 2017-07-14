Экономика

Любовь Орлова
14 Июля, 2017 20:14

Британские компании заинтересованы проектом ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

Встреча министра экономического развития Сергея Смольникова с членами делегации Великобритании во главе с директором Департамента торговли инвестиций Великобритании в России Джоном Линдфилдом.
Источник фото: pravmin74.ru
#Иннопром2017

#Уральскаяскоростнаямагистраль

#ШОС

#БРИКС

#Великобритания
Челябинск, 14 Июля - DIXINEWS.

В рамках международной экономической выставки «Иннопром-2017», которая проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, состоялся диалог Министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова с представителями Соединенного Королевства.

Встреча с делегацией из Челябинской области была организована по инициативе иностранцев. Они отметили, что британские компании заинтересованы в содействии созданию «Уральской скоростной магистрали» и могли бы принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

Как отметил директор Департамента торговли инвестиций Великобритании в России Джон Линдфилд, на сегодняшний день уже известно о 12 британских компаниях, которых может заинтересовать предложенный Челябинской областью проект.

Напомним, согласно предварительному плану, высокоскоростная магистраль «Челябинск-Екатеринбург» должна стать частью трассы «Москва — Пекин».

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