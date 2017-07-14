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Любовь Орлова
14 Июля, 2017 19:31
8 проблемных долёвок достроят в этом году в Самаре
Жильё для российской семьи
Источник фото: krasdom.ru
Самара, 14 Июля - DIXINEWS.
На днях состоялось заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области.
По итогам заседания было установлено, что на сегодняшний день 42 объекта незавершенного строительства находятся в перечне проблемных.
Как сообщает министерство строительства, в 2017 году в Самаре к вводу запланированы 8 проблемных объектов. Также отмечается, что по окончаниb строительства туда будут заселены более 1000 людей.
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