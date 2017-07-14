Финансы

Никита Белов
14 Июля, 2017 18:10

"Просвязьбанк" опроверг недостоверную информацию о филиале на Кипре

Отделение банка ПАО "Промсвязьбанк".
Источник фото: Dev.teachother.ru
#банк

#Промсвязьбанк

#Кипр
Москва, 14 Июля - DIXINEWS.

Вчера в ряде СМИ появилась информация о судебном разбирательстве в отношении действий филиала "Промсвязьбанка" на Кипре и возбуждении уголовного дела.

В ответных заявления "Промсвязьбанк" прокомментировал журналистам, что считает данные материалы необоснованными и незаконными, а указанные в них факты передернуты и направлены на очернение репутации известного банка.

Пресс-служба банка поянила позицию руководства: "Банк расценивает заявления в СМИ, как попытку ввести общественность в заблуждение, и таким образом, отсрочить погашение ГК "Рамфуд" в России просроченных кредитов. Подготовка материалов в другой юрисдикции, также является попыткой воспрепятствовать погашению долга в России" - соообщается в тексте редакции письма, поступившее сегодня в ИА DixiNews.

Как уточнила специалист пресс-службы ПАО "Промсвязьбанк" Анастасия Ковалева, банк намерен предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету первоисточника информации.

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