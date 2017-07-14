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Любовь Орлова
14 Июля, 2017 13:15
Более 20 миллионов рублей выделят на реставрацию парков Башкирии
Зоны культуры и отдыха.
Источник фото: https://beloretsk.bashkortostan.ru
Республика Башкортостан, 14 Июля - DIXINEWS.
В рамках проекта «Парки малых городов» будет осуществлена реконструкция парков пяти городов. В список вошли зоны культуры и отдыха Белорецка, Белебея, Благовещенска, Учалов и Кумертау.
Общая сумма, которую выделяют на модернизацию, составила 22,5 миллиона рублей. Власти отмечают, что 18,7 миллиона будут выделены из федерального бюджета, а остальные средства поступят из республиканского.
В Правительстве Республики Башкортостан рассказали, что в этих городах прошли общественные слушания. Предложения об обустройстве парков и дизайн-проекты поступили от местных жителей. На сегодняшний день проекты уже утверждены.
Из города Благовещенска вошел в список Парк им. Киселева. В Учалах – парк культуры и отдыха. Обновится зона у городского пруда в Белебее, а в Белорецке приведут в порядок городской парк.
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