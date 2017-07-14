Более 20 миллионов рублей выделят на реставрацию парков Башкирии

В рамках проекта «Парки малых городов» будет осуществлена реконструкция парков пяти городов. В список вошли зоны культуры и отдыха Белорецка, Белебея, Благовещенска, Учалов и Кумертау.

Общая сумма, которую выделяют на модернизацию, составила 22,5 миллиона рублей. Власти отмечают, что 18,7 миллиона будут выделены из федерального бюджета, а остальные средства поступят из республиканского.

В Правительстве Республики Башкортостан рассказали, что в этих городах прошли общественные слушания. Предложения об обустройстве парков и дизайн-проекты поступили от местных жителей. На сегодняшний день проекты уже утверждены.

Из города Благовещенска вошел в список Парк им. Киселева. В Учалах – парк культуры и отдыха. Обновится зона у городского пруда в Белебее, а в Белорецке приведут в порядок городской парк.