Резидент Свободного порта Владивосток презентует катер из композитных материалов

Резидент Свободного порта Владивосток, компания «Композитное Кораблестроение» презентует первый катер Pacifico Adventure 72.

Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, инвестор является единственным в Приморье производителем судов из композитов.

Статус резидента Свободного порта компания «Композитное Кораблестроение» получила в мае прошлого года. В рамках реализации инвестпроекта будет построен гражданский флот для организации туристических морских прогулок. Объем инвестиций составит 36 млн рублей, в перспективе - создание 67 рабочих мест.

Как рассказывает председатель правления ООО «Композитное Кораблестроение» Дмитрий Волошенко, льготное налогообложение для резидентов способствует экономии.

«Благодаря применению данной преференции мы снизили себестоимость нескольких наших проектов на 10%. Также мы рассматриваем возможность применения свободной таможенной зоны - еще одного интересного для нашего проекта механизма, который может существенно повлиять на конечную стоимость продукции. Нам удалось достичь европейского качества сборки и установить приемлемую стоимость», - сказал Дмитрий Волошенко.

Стоит отметить, что разработка модели катера Pacifico Adventure 72 (PA72) осуществлялась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро «Альбатрос Марин Дизайн». Катер имеет следующие характеристики: длина корпуса достигает 7,2 метра, ширина - 2,6, осадка 0,36; в наличии - два спальных места, круговой проход и скорость 30 узлов, мощность двигателя 140 л.с.

Презентация катера пройдет во Владивостоке 15 июля. Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, на презентации каждый гость сможет принять участие в тестовых испытаниях и отправиться в морскую прогулку.

Стоит напомнить, что ранее Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечал: «Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. Любой инвестор может получить необходимую административную поддержку и официальный статус участника госпрограммы. Мы готовы разработать для проекта индивидуальную «дорожную карту» по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта».

В Приморье в рамках действия режима СПВ 209 резидентов реализуют инвестпроекты с общим объемом инвестиций более 213 млрд рублей и перспективой создания около 26 тысяч рабочих мест.

За время реализации Федерального закона №212 от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 403 заявки на общую сумму капиталовложений более 378 млрд рублей и планами создать более 37 тысяч рабочих мест. 238 компаний получили статус резидента СПВ, инвестиции проектов превышают 305 млрд рублей, планируется создать более 28 тысяч рабочих мест.