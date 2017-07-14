Первый урожай меда собирают на «дальневосточных гектарах» в Приморье

Получатель «дальневосточного гектара» из Приморского края построил пасеку и собирает первый урожай.

Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, Петр Игумнов подыскивал участок задолго до принятия закона о «дальневосточном гектаре».

Ближе к пенсии хотелось размеренной жизни вдали от городской суеты и собственное дело. Как признался получатель «дальневосточного гектара», новый закон помог воплотить эту мечту в реальность.

Село Бровничи в Партизанском районе Приморского края семья выбрала после того, как посмотрела по телевизору сюжет о годовщине населенного пункта, в котором глава поселения призывал получателей «гектаров» выбирать земли в данной местности и расширять село. Игумновы взяли здесь 10 гектаров и задумали возродить пчелиное дело в этом районе.

«Партизанский район недаром называют золотой долиной Приморья, климат здесь прекрасный, земля плодородная - идеальное место для сельского хозяйства, особенно для пчеловодства. Недаром в советское время здесь был большой пчелосовхоз, есть у нас мечта возродить его. Пасека – самые «короткие» деньги в сельском хозяйстве, спрос на хороший мед большой», - рассказал получатель «дальневосточных гектаров».

К делу братья Игумновы подошли со всей серьезностью. В будние дни семья работает в городе, в выходные – на своих гектарах. На участке установили две бытовки, приобрели оборудование и спецодежду, по весне вспахали землю, засадили медоносной фацелией, закупили 20 ульев. Через неделю можно будет попробовать первый мед.

«Качественный мед созреть должен. Пока пчелы не запечатают, качать нельзя, нужно терпение, чтобы получить хороший продукт. Сейчас медосбор липы пошел, скоро начнем качать первый мед. Затем цветочный будет, траву посадили по принципу «зеленого конвейера», грядки цвести по очереди будут, до самого сентября, так что свежий мед у нас будет достаточно долго. А первый урожай раскуплен заранее», - рассказывает о тонкостях своего ремесла Петр Игумнов.

Дальше Игумновы намерены строиться, главный вопрос – провести электричество к участку. По соседству знакомые семьи взяли еще 7 гектаров. Кроме того, Петр Игумнов занялся еще одним видом бизнеса, строит верми-ферму. В планах - развитие экотуризма: открытие базы отдыха на берегу реки Тигровая и еще несколько задумок.

Стоит напомнить, что с 1 февраля этого года получить «дальневосточный гектар» может каждый гражданин России. За все время реализации программы поступило свыше 96 тысяч заявок на «дальневосточные гектары». Передано в пользование более 24 тысяч участков.

Как сообщил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ожидается, что до конца текущего года будет подано до 150 тысяч заявок. И в пользование будет передано не менее 50 тысяч участков.