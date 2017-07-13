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Любовь Орлова
13 Июля, 2017 21:19
Минстрой закупает новые квартиры для пермских детей-сирот
Жилищный фонд.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 13 Июля - DIXINEWS.
В июле-августе 2017 года Минстрой закупит 160 квартир в новом 17-этажном доме в Перми.
Эти квартиры будут включены в жилищный фонд для детей-сирот.
В декабре прошлого года были заключены три государственных контракта, благодаря которым и смогли приобрести новые жилые помещения.
По словам пресс-секретаря министерства строительства и архитектуры Пермского края, строительство дома осуществлялось под региональным строительным надзором.
Сейчас получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
В Министерстве создали межведомственную комиссию, которая дополнительно обследуют все 160 квартир. После этого жилые помещения включат в краевой специализированный жилищный фонд для детей-сирот.
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