Минстрой закупает новые квартиры для пермских детей-сирот

В июле-августе 2017 года Минстрой закупит 160 квартир в новом 17-этажном доме в Перми.

Эти квартиры будут включены в жилищный фонд для детей-сирот.

В декабре прошлого года были заключены три государственных контракта, благодаря которым и смогли приобрести новые жилые помещения.

По словам пресс-секретаря министерства строительства и архитектуры Пермского края, строительство дома осуществлялось под региональным строительным надзором.

Сейчас получено заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

В Министерстве создали межведомственную комиссию, которая дополнительно обследуют все 160 квартир. После этого жилые помещения включат в краевой специализированный жилищный фонд для детей-сирот.