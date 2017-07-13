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Любовь Орлова
13 Июля, 2017 18:39
Предпринимателям Омска задним числом повысили арендную плату
Заседание Городского совета Омска.
Источник фото: omskgorsovet.ru
Омск, 13 Июля - DIXINEWS.
На заседании Городского совета Омска, которое состоялось сегодня 13 июля, обсуждались финансово-экономические вопросы.
Наиболее горячей темой стало постановление 108-П, согласно которому для местных предпринимателей в несколько раз поднимается плата за аренду земельных участков.
Основной проблемой стало то, что большинство предпринимателей платили налоги исправно, но после принятия постановления оказались должны за два года.
Администрация города пояснила повышение стоимости городской земли бедственной экономической ситуацией. При этом депутаты переживают, что многие предприниматели закроют свои дела, в связи с вероятностью банкротства. Бизнесмены же, в свою очередь, грозятся переехать в другие регионы.
Так как задолженность по арендной плате за землю образовалась не по вине предпринимателей, им пообещали рассрочку в 2,5 года. Некоторые городские депутаты предложили продлить этот срок до 8 лет.
В свою очередь, глава городского департамента финансов Инна Парыгина заявила, что мэрия даст возможность разбить выплаты на 4 года.
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