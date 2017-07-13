Кипрский филиал Промсвязьбанка обвинили в мошенничестве

По мнению стороны обвинения, банк из России вступил в сговор с местной фирмой с целью завладеть бизнесом, который принадлежит голландской United Investors Company.

Об этом сообщило сегодня информационное агентство "РосБалт".

В суд Никосии передано дело, в котором обвиняемым является Промсвязьбанк. Заседание уголовной коллегии пройдёт 29 сентября. Уведомление банку уже вручено. Филиал Промсвязьбанка на Кипре, как юридическое лицо обвиняется в хищении структуры бизнеса группы российских компаний под названием «Рамфуд» у её экс-владельца - компании из Голландии United Investors Company B.V.

По версии судебного обвинения, банк смог вступить в преступный сговор с компанией Maxoton Holding Limited, которая является клиентом и должником данного банка, для того чтобы завладеть акциями ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Сам Промсвязьбанк сообщил правоохранительным органам и в суде, что им даже не знаком конечный бенефициар сделки.

После этого Промсвязьбанк будет вынужден раскрыть свою информацию о компании, которая является клиентом. Также он может попытаться добиться оправдания в связи с недостатком материалов обвинения. Однако, как отмечают юристы, даже в последнем случае не исключены некоторые санкции со стороны регуляторов. Приговор может повлечь за собой дальнейшее преследование банка и его руководства в отмывании денежных средств, за это фигурантам дела светит до 14 лет тюремного заключения по законам Кипра.

«Крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», - подчеркивает адвокат, председатель Столичной коллегии адвокатов Георгий Зубовский.