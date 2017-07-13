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Алексей Мирный
13 Июля, 2017 20:03
В Москве предоставляют льготы инвесторам в сфере производства
Центр Международной Торговли в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 13 Июля - DIXINEWS.
Участникам региональных инвестиционных проектов в сфере производства товаров предоставлены налоговые льготы.
Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
Соответствующий законопроект, внесенный в Мосгордуму Мэром Москвы Сергеем Собяниным, был принят сегодня в окончательном чтении. По словам Ефимова, льготы предоставляются двум категориям участников региональных инвестиционных проектов – организациям, включенным в реестр на основании определенных требований, и инвесторам, заключившим специальный инвестиционный контракт на федеральном уровне. Для первой категории понижен на 10 % налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в бюджет города Москвы. Срок действия льготы – 10 лет (до 2028 года). Для второй категории установлена нулевая ставка до 2025 года включительно.
Кроме того, для обеих категорий участников региональных инвестиционных проектов в течение срока действия этих пониженных региональных ставок обнуляется федеральная ставка налога на прибыль организаций.
«Привлечение инвестиций было и остается приоритетом Правительства Москвы. Ведется целенаправленная работа, мы используем все инструменты, в том числе и те, что предоставляет федеральное Правительство. Принятый закон повышает конкурентоспособность Москвы в привлечении компаний, инвестирующих в модернизацию или освоение производства промышленной продукции», - отметил Ефимов.
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