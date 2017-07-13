Директор новосибирского оперного театра Кехман увольняется

Генеральный директор НОВАТа Владимир Кехман заявил, что уходит в очередной отпуск с последующим увольнением с руководящего поста.

Временно должность и.о. директора будет занимать главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.

Владимир Кехман отметил, что окончательное решение, как и в какой должности он продолжит свою работу в театре будет принято в сентябре, перед началом нового сезона.

Напомним, что в июле 2016 года после длительного разбирательства Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Кехмана банкротом. Общая сумма долга превышает 9 млрд рублей - это невозвращенные долги его компании JFC (в прошлом крупнейший импортер фруктов).

В июне этого года появилась информация, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. Согласно Федеральному закону о банкротстве граждан человек, который признан банкротом, не имеет права занимать руководящие должности в течение трех лет.