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Любовь Орлова
13 Июля, 2017 15:22
Директор новосибирского оперного театра Кехман увольняется
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
Источник фото: novat.nsk.ru
Новосибирск, 13 Июля - DIXINEWS.
Генеральный директор НОВАТа Владимир Кехман заявил, что уходит в очередной отпуск с последующим увольнением с руководящего поста.
Временно должность и.о. директора будет занимать главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.
Владимир Кехман отметил, что окончательное решение, как и в какой должности он продолжит свою работу в театре будет принято в сентябре, перед началом нового сезона.
Напомним, что в июле 2016 года после длительного разбирательства Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Кехмана банкротом. Общая сумма долга превышает 9 млрд рублей - это невозвращенные долги его компании JFC (в прошлом крупнейший импортер фруктов).
В июне этого года появилась информация, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. Согласно Федеральному закону о банкротстве граждан человек, который признан банкротом, не имеет права занимать руководящие должности в течение трех лет.
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