В Москве выставят на торги семь проектов ТПУ

Семь проектов транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) общей стоимостью не менее 870 млн руб. планируется выставить на торги до конца 2017 года.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

«Это первый этап проектов ТПУ «Некрасовка» и «Боровское шоссе», «Юго-Восточная», второй этап узла «Тимирязевская», «Нагатинская», «Лермонтовский проспект» и «Рязанская». Под строительство этих ТПУ выделено более 12 га земли. Проекты предполагают строительство 413 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, в том числе 378 тысяч «квадратов» многофункциональных комплексов и еще более 35 тысяч «квадратов» апартаментов», - рассказал Суниев.