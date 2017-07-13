ИННОПРОМ-2017: Процессы трансфера и развития технологий требуют от компаний большого объема инвестиций

Об этом заявил директор департамента коммуникаций РВК Георгий Гоголев на панельной дискуссии «Роль промышленных корпораций в трансфере технологий», которая состоялась в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

Так как общая модель коммерциализации в мире с 1980-х годов очень изменилась, корпорации более не могут уделять время длительным исследованиям. По мнению Георгия Гоголева, компании все в большей степени зависят от технологий, и они вынуждены переключиться на открытую инновационную модель. Крупному бизнесу необходимо быть более открытым и гибко реагировать на изменения, считает директор департамента коммуникаций государственного фонда фондов и института развития Российской Федерации.

В свою очередь и.о. старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем призвал коллег присоединиться к программам РВК, в частности, GenerationS, программам «Сколково». Также он отметил, что на сегодняшний день необходимо привлекать госкомпании и крупные корпорации к инвестированию в стартапы.

Эксперты отметили важность создания компаниями собственных венчурных фондов и корпоративных акселераторов, дающих возможность выбрать стартапы ранних стадий, которые будут интересны корпорациям и удовлетворяют их потенциальной спрос через три-пять-семь лет.

VIII международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2017 проходит ежегодно с 2010 года.

Один из основных принципов "Иннопром-2017" –организация выставки с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, а также приоритетов, закрепленных в российских программах промышленного и технологического развития.