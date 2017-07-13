Давид Смелянский отпраздновал 70-летие грандиозным мероприятием

12 июля в ДК им.Горбунова состоялось торжественное поздравление с 70-летним юбилеем известного деятеля культуры Давида Смелянского.

В его честь состоялся специальный показ мюзикла «Принцесса цирка», а также выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева с коллективом музыкантов. Ведущим мероприятия был бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

Давид Яковлевич Смелянский - член Совета по культуре Совета Федераций России, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Дягилевской премии. Все его заслуги просто не перечесть. Также он кандидат искусствоведения, профессор, генеральный директор Российского государственного театрального агентства, профессор ГИТИС, председатель Совета директоров театров России при Союзе театральных деятелей Российской Федерации, директор информационного центра Союза театральных деятелей Российской Федерации.

В качестве продюсера Смелянский за годы своей карьеры реализовал более 300 проектов. Работая вместе с МХАТ им.А.П.Чехова, Московским театром на Таганке, Московским театром «Ленком» и многими другими, он, провел гастрольные программы более 550 спектаклей по всему СНГ.

Вечер открыла сложная современная постановка известного классического мюзикла «Принцесса цирка», в которой были не только интересные хореографические партии, но и элементы циркового представления с жонглёрами и акробатами. К примеру, Мистер-Х поднимался наверх пирамиды из стульев и парил под куполом на тросе. Вокал, танцы и, конечно, актёрская игра была на высочайшем уровне.

После короткого фуршета, где такие деятели искусства как Полад Бюльбюль оглы, Виктор Новиков, Ирина Розанова и многие другие могли поздравить именинника и пообщаться с прессой, начался основной концерт. Здесь народный артист Российской Федерации, известнейший пианист Денис Мацуев поздравил юбиляра со сцены исполнив множество импровизация по мотивам классических произведений, а также джазовые и блюзовые произведения. Вместе с ним на сцену вышли многие российские музыканты виртуозы, в том числе 9-летняя саксофонистка София Тюрина, которая, не смотря на юный возраст, вполне уверено чувствует себя рядом с именитыми музыкантами, благодаря врожденному таланту перманентного дыхания, исполняет даже «Полет шмеля».

«Любовь если настоящая - она вечная. Театр я люблю с девяти лет или даже восьми. Когда в первый раз мама отвела меня в театр - я влюбился в это дело. А потом решил воплотить эту любовь в жизнь. Вот так и живу с этой любовью», - поделился Давид Яковлевич.

Подобные мероприятия, проходящие в Москве и регионах, служат подтверждением того, что не смотря на определённый проблемы, с которыми сталкивается Россия, в культуре страны всё остаётся на очень высоком уровне. Управленческие ошибки и сложное состояние в политике и экономики с лихвой компенсируют замечательные самородки в области искусства, которые создают авторитет нашего государства.