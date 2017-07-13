Спорт

Любовь Орлова
13 Июля, 2017 13:06

Зимняя универсиада-2019 на VK Fest в Санкт-Петербурге

Сибирская лайка U-Laika - талисман универсиады-2019
Источник фото: https://vk.com/krsk2019
#спорт

#VK Fest

#Санкт-Петербург
Красноярск, 13 Июля - DIXINEWS.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 представит площадку с огромным снежным шаром и талисманом универсиады U-Лайкой на фестивале VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 июля этого года.

Посетив площадку, гости и участники фестиваля VK Fest смогут ознакомиться с предстоящими Всемирными студенческими играми, которые пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Также каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне снежного шара с талисманом универсиады и принять участие в розыгрышах сувениров с символикой состязаний.

В спортивной зоне площадки серебряный призер XXII Олимпийских игр в Сочи Николай Олюнин проведёт автограф-сессию для активных поклонников и участников фестиваля.

VK Fest – один из крупнейших фестивалей в России в формате open-air. Уже третий раз он будет проходить в Санкт-Петербурге. В этом году ожидают до 100 тысяч гостей.

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