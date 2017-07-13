Общество

Любовь Орлова
13 Июля, 2017 11:59

Молодые ростовчане выиграли гранты на реализацию своих IT-проектов

Форум «Территория смыслов на Клязьме 2017».
Источник фото: https://vk.com/terrascientiaforum
#гранты

#территория смыслов

#IT-проект
Ростов-на-Дону , 13 Июля - DIXINEWS.

На второй смене форума «Территория смыслов на Клязьме 2017» два гранта по сто тысяч рублей выиграли представители Ростовской области.

С 5 по 11 июля молодые специалисты в области развития ИТ и смежных отраслей приняли участие в дискуссиях, встречах с экспертами, а также представили и защитили свои инновационные проекты.

По итогам защиты IT-проектов деньги на их реализацию получили Александр Кудрявец с работой Geekfest и Максим Кобилев со «Школой информационной безопасности».

Как рассказал автор проекта, Geekfest - это детский научный фестиваль, объединяющий сотни студентов и школьников Таганрога. Главная задача фестиваля – популяризация науки и научно-технического творчества.

Максим Кобилев с проектом «Школа информационной безопасности» рассказал, что это геймифицированная онлайн-платформа, обучающая безопасности на практических примерах.

Всего победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов стали 20 молодых специалистов в области высоких технологий со всей России. Общая сумма финансовой поддержки на реализацию проектов составила 2,6 млн рублей. 15 проектов выиграли по 100 000 рублей, 4 проекта — 200 000 рублей и один проект — 300 000 рублей.

Всероссийский молодежный образовательный форум проходит с 27 июня по 20 августа этого года во Владимирской области. 11 июля подошла к концу 2-ая смена форума. Сегодня взяла старт третья смена: «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса».

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