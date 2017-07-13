Материал, имитирующий человеческую кость, разработали в Нижегородском университете

Сотрудники химического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского занимаются уникальной разработкой.

Команда ученых работает над тем, чтобы создать материал, структура которого будет максимально приближена к человеческой кости. В университете отмечают, что данное открытие может стать прорывом в медицине.

Как рассказала руководитель тематики, профессор, доктор химических наук Лариса Смирнова, в мире уже существуют материалы, которые не вызывают отторжения организма. Важным аспектом остаётся то, что они не несут в себе несущую функцию и это значит, что без применения дополнительно металлической конструкции не обойтись. В последнее время также набирает обороты применение напечатанных на 3D-принтере имплантатов из пористого титана, которые отличаются высокой степенью сращивания с костью. Однако заменить настоящую кость такой материал не может.

Лариса Александровна подчеркивает, что отечественный материал сможет выполнять и силовую функцию, и восприниматься при этом организмом не как чужеродный, а как что-то свое. И применение такого материала снимет необходимость использовать титановые спицы, шурупы и винты.

На сегодняшний день нашими учеными уже были проведены испытания на лабораторных животных. Результаты показали, что материал не вызывает ни отторжения, ни воспаления, ни системных воздействий на живой организм.

По оценке специалистов, ещё около четырех лет может занять доработка и запуск продукта на рынок. Пока же ведутся работы по оптимизации и испытанию составов.