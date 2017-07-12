Современный мясоперерабатывающий комбинат построят в Воронежской области

Об этом сообщил глава сельскохозяйственной компании Владимир Маслов на встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым.

Строительство нового мясоперерабатывающего комбината начнут летом 2018 года.

Всего, на данный момент, компания реализует два инвестиционных проекта. Первый – уже строящийся комбикормовый завод с элеватором. Сдача объекта планируется к концу 2018 года. По предварительным данным, общая стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда рублей.

Вторым важным и крупным проектом является создание мясоперерабатывающего комбината. Работы по строительству начнутся летом 2018 года. Как сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области, ожидается, что комбинат станет одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей отрасли в России. Общая стоимость всего проекта составит около 10 млрд рублей.