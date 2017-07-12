|
Любовь Орлова
12 Июля, 2017 21:32
Современный мясоперерабатывающий комбинат построят в Воронежской области
Мясоперерабатывающий комбинат
Источник фото: orenburg.meatinfo.ru
Воронеж, 12 Июля - DIXINEWS.
Об этом сообщил глава сельскохозяйственной компании Владимир Маслов на встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым.
Строительство нового мясоперерабатывающего комбината начнут летом 2018 года.
Всего, на данный момент, компания реализует два инвестиционных проекта. Первый – уже строящийся комбикормовый завод с элеватором. Сдача объекта планируется к концу 2018 года. По предварительным данным, общая стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда рублей.
Вторым важным и крупным проектом является создание мясоперерабатывающего комбината. Работы по строительству начнутся летом 2018 года. Как сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области, ожидается, что комбинат станет одним из наиболее мощных, технологичных и роботизированных предприятий в своей отрасли в России. Общая стоимость всего проекта составит около 10 млрд рублей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт