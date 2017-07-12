Общество

Алексей Мирный
12 Июля, 2017 16:05

Москва возглавила рейтинг самых комфортных для жизни городов России

Деловой центр Москвы.
Источник фото: dixinews.ru
#рейтинг

#город
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.

В рамках исследования «Индекс качества городской среды», были проанализированы такие параметры, как жилье и прилегающая территория, общественная и деловая инфраструктура, уровень комфорта и безопасности, озеленение и другие.

Из 90 населенных пунктов, у Москвы оказались наилучшие показатели.

Состояние городской среды столицы эксперты оценили как хорошее – Москва набрала более 70% из максимально возможного числа баллов (73%). Важность проведения анализа качества городской среды регионов отметил глава Минстроя РФ Михаил Мень.

«В этом году впервые страна приступила к системной работе над повышением качества городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и мы должны понимать динамику изменений. Впервые будет сделана попытка объединить в одном индексе статистические данные, данные на основании аэрофотоснимков и открытые данные, например, из социальных сетей. Мы очень внимательно смотрим на первые шаги в реализации этой методики и по итогам опытного применения сможем использовать ее в рамках приоритетного проекта», - сказал Мень.

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