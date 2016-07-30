Льготы для сферы туризма помогут осваивать «дальневосточные гектары»

Одобренный Советом Федерации закон о туристско-рекреационной деятельности на территории Дальнего Востока даст новый импульс программе «Дальневосточный гектар».

Так считает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Налоговые льготы для владельцев гостиниц на Дальнем Востоке дадут новый импульс не только развитию туризма в регионе, но также позволят ускорить освоение участков, полученных в рамках закона о «дальневосточном гектаре», – отметила Галина Карелова.

Парламентарий подчеркнула, что закон предусматривает шесть основных критериев, по которым возможно предоставление «налоговых каникул». Так, например, гостиница или другое средство размещения, на которое было оформлено право собственности, должны работать на территории ДФО. Доля доходов от туристско-рекреационной деятельности должна быть не менее 90%, при этом организация не должна пользоваться пониженными налоговыми ставками по другим основаниям. Кроме того, организация не должна иметь обособленных подразделений вне территории Дальнего Востока.

«Дальний Восток имеет огромный туристический потенциал. Красоты этого края, его культура, рекреационные возможности, этнографические особенности, интересная кухня дают простор для составления самых необычных, увлекательных и прибыльных туров при условии развитой инфраструктуры и высококачественного сервиса. Сейчас созданы благоприятные условия, которые должны дать хороший импульс для развития туризма в регионе», – отметила Галина Карелова.

По ее словам, налоговые льготы для средств размещения пополнят комплекс уже принятых для привлечения туристов мер. В июле прошлого года порядок входа круизных судов в гавани России был упрощен, а порядок получения пропусков в пограничные зоны для туристов, которые находятся на борту судов, был отменен. С 1 августа будет действовать механизм электронной визы для въезда через Свободный порт Владивосток граждан 18 стран мира. Более того, под эгидой Совета Федерации создана Туристская ассоциация регионов России, которая будет консолидировать усилия для развития туризма.

Стоит напомнить, что сегодня, 12 июля, Совет Федерации одобрил внесение изменений в Налоговый кодекс касательно создания благоприятных условий для развития туризма в ДФО. Применение налоговой ставки в размере 0% возможно до 31 декабря 2021 года.

«Туризм является одним из экономических драйверов Дальнего Востока. Теперь бизнес, инвестирующий в туристско-рекреационную деятельность, получит «налоговые каникулы» на ближайшие четыре года», - прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.