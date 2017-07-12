Культура

Елена Малкова
12 Июля, 2017 11:35

В Челябинске пройдет фестиваль фотографии «АртPROстранство»

К участию приглашаются фотографы, видеографы и блогеры.
Источник фото: Torgestvo.zz.mu
#фестиваль

#фотография

#АртPROстранство
Челябинск, 12 Июля - DIXINEWS.

В Челябинске 16-17 июля в отеле «Видгоф» пройдет фестиваль фотографии «АртPROстранство».

К участию в фестивале приглашаются фотографы, видеографы и блогеры, сообщает министерство образования Челябинской области.

Программа мероприятия включает лекции, мастер-классы и интерактивные площадки. Во время фестиваля известный семейный фотограф, обладатель множества премий, Александр Ноздрин расскажет, что такое семейный портрет. Как добавить выразительности кадрам и расширить возможности обработки и фильтров на примерах покажет обладатель конкурсных и фестивальных наград, фотограф Сергей Мартьяхин.

В перерывах от образовательной программы пройдет фотоигра Olympus Photo Games с техническими и творческими заданиями.

В специальном арт-пространстве удивительные макро-модели будут позировать для гостей фестиваля и каждый желающий сможет сделать необычные запоминающиеся фотоснимки. А сам макрофотограф Андрей Козорог поможет участникам сделать интересные кадры.

«На фестивале профессионалы фото-сферы расскажут о различных видах обработки: для личного пользования заказчика, для социальных сетей и сайтов, разберут успешные работы и наметят зоны роста, как для опытных специалистов, так и для новичков. Это уникальная возможность повысить уровень своих навыков, обрести новые знания и тут же применить их на практике», – сказал заместитель министра образования и науки региона Вадим Бобровский.

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