В Челябинске пройдет фестиваль фотографии «АртPROстранство»

В Челябинске 16-17 июля в отеле «Видгоф» пройдет фестиваль фотографии «АртPROстранство».

К участию в фестивале приглашаются фотографы, видеографы и блогеры, сообщает министерство образования Челябинской области.

Программа мероприятия включает лекции, мастер-классы и интерактивные площадки. Во время фестиваля известный семейный фотограф, обладатель множества премий, Александр Ноздрин расскажет, что такое семейный портрет. Как добавить выразительности кадрам и расширить возможности обработки и фильтров на примерах покажет обладатель конкурсных и фестивальных наград, фотограф Сергей Мартьяхин.

В перерывах от образовательной программы пройдет фотоигра Olympus Photo Games с техническими и творческими заданиями.

В специальном арт-пространстве удивительные макро-модели будут позировать для гостей фестиваля и каждый желающий сможет сделать необычные запоминающиеся фотоснимки. А сам макрофотограф Андрей Козорог поможет участникам сделать интересные кадры.

«На фестивале профессионалы фото-сферы расскажут о различных видах обработки: для личного пользования заказчика, для социальных сетей и сайтов, разберут успешные работы и наметят зоны роста, как для опытных специалистов, так и для новичков. Это уникальная возможность повысить уровень своих навыков, обрести новые знания и тут же применить их на практике», – сказал заместитель министра образования и науки региона Вадим Бобровский.