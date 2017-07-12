Стартует региональный этап конкурса «Самое красивое село Воронежской области»

Конкурсная комиссия приступает к изучению претендентов на участие в региональном этапе конкурса «Самое красивое село Воронежской области».

Стоит отметить, что всего на участие в региональном этапе конкурса поступило 32 заявки.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что выезды комиссии в населенные пункты стартуют 12 июля.

Об этом 11 июля сообщил руководитель департамента по развитию муниципальных образований региона Василий Тарасенко в рамках совещания с главами муниципальных районов, которое в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Открытый публичный конкурс «Самое красивое село» проводится в регионе во второй раз. Стоит отметить, что число претендентов на победу в конкурсе в этом году увеличилось. В муниципальном этапе конкурса этого года участвовали населенные пункты 230 сельских и городских поселений. Большинство населенных пунктов, принимающих участие в региональном этапе, - это села, которые ранее не становились победителями муниципального этапа. В шести районах – Аннинском, Верхнехавском, Поворинском, Репьевском, Россошанском и Таловском – сельские населенные пункты повторно поборются за право называться самым красивым селом области.

До 15 сентября будут определены семь участников, набравших по предварительной оценке наибольшее количество баллов. Затем состоится интернет-голосование, результаты которого будут учтены при выборе победителя. Итоги работы комиссия подведет к концу ноября.

Василий Тарасенко проинформировал участников совещания, что в бюджете предусмотрены гранты победителю в 1 млн рублей, а шести призерам – по 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что по условиям конкурса средства будут направлены на благоустройство населенных пунктов.