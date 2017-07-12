Экономика

Елена Малкова
12 Июля, 2017 08:31

В Астане состоится юбилейная сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов

г. Астана.
Источник фото: ufacity.info
#экономика

#EXPO2017

#Астана
Уфа, 12 Июля - DIXINEWS.

В столице Казахстана 13-14 июля Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Акиматом Астаны проведут XXV сессию МАГ и Международную конференцию «Умный город – безопасный город».

Мероприятия пройдут в рамках Всемирной выставки EXPO -2017 «Энергия будущего».

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, в юбилейной сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов примут участие Президент МАГ, глава Уфы Ирек Ялалов, Аким города Астаны Асет Исекешев, главы городов-членов МАГ, представители ООН-Хабитат, Исполнительного комитета СНГ, органов государственной власти Казахстана, Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, представители международных, межгородских объединений, научных и экспертных организаций.

В ходе сессии МАГ запланировано обсуждение вопросов, связанных с инновационными подходами обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности города. Также в рамках сессии планируется обсудить вопросы внедрения умных технологий в системы жизнеобеспечения современных городов, управления транспортной системой в условиях современной урбанизации.

В рамках визита делегация Уфы посетит Всемирную выставку EXPO - 2017, которая проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. По информации организаторов, выставку в Астане уже посетили около 1 миллиона гостей из России, Германии, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Египта и других стран мира.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Омская область увеличила поступления в консолидированный бюджет РФ
Челябинск и компания «Сименс» будут сотрудничать в области инноваций
Темп прироста инфляции в Москве снизился до 5,1 %
В этом разделе:
Инвестор ТОР «Беринговский» обеспечит Анадырь свежими овощами и зеленью
В Ростове-на-Дону на сокращение числа аварийных домов направлено 28 млн рублей
Названы наиболее перспективные специальности Дальнего Востока

СФ рассмотрит закон о пенсиях детям-подкидышам
Инвалид-колясочник переведен из СИЗО в больницу
Ирландский лоукостер Ryanair завалил требованиями украинский аэропорт
Финские дипломаты оказались замешаны в скандале с контрабандой деталей Су-27
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астане состоится юбилейная сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
Самара, 12 Июля, 07:20.
На «Матч ТВ» покажут передачу о подготовке Самары к ЧМ-2018
Омск, 11 Июля, 18:46.
Омская область увеличила поступления в консолидированный бюджет РФ
Москва, 11 Июля, 17:09.
С начала года в Москве построено три школы и два детских сада
Новосибирск, 11 Июля, 16:17.
В спартакиаде рабочей молодежи Новосибирской области приняли участие более 3 тысяч человек
Казань, 11 Июля, 15:08.
Мэр Казани возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО
Москва, 11 Июля, 15:08.
В Москве в данный момент строится около 800 тыс. м² жилья
Москва, 11 Июля, 14:10.
В Новой Москве в 2019 году начнут строить детскую железную дорогу
Москва, 11 Июля, 13:04.
В ВДНХ началось строительство выставочного центра для макета Москвы
Москва, 11 Июля, 10:34.
В Москве намерены создать реестры обманутых дольщиков
Россия, Москва, 11 Июля, 09:48.
Инвестор ТОР «Беринговский» обеспечит Анадырь свежими овощами и зеленью
Екатеринбург, 11 Июля, 08:15.
К ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят около 200 «умных остановок»
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт