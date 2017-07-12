В Астане состоится юбилейная сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов

В столице Казахстана 13-14 июля Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Акиматом Астаны проведут XXV сессию МАГ и Международную конференцию «Умный город – безопасный город».

Мероприятия пройдут в рамках Всемирной выставки EXPO -2017 «Энергия будущего».

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, в юбилейной сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов примут участие Президент МАГ, глава Уфы Ирек Ялалов, Аким города Астаны Асет Исекешев, главы городов-членов МАГ, представители ООН-Хабитат, Исполнительного комитета СНГ, органов государственной власти Казахстана, Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, представители международных, межгородских объединений, научных и экспертных организаций.

В ходе сессии МАГ запланировано обсуждение вопросов, связанных с инновационными подходами обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности города. Также в рамках сессии планируется обсудить вопросы внедрения умных технологий в системы жизнеобеспечения современных городов, управления транспортной системой в условиях современной урбанизации.

В рамках визита делегация Уфы посетит Всемирную выставку EXPO - 2017, которая проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября. По информации организаторов, выставку в Астане уже посетили около 1 миллиона гостей из России, Германии, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Египта и других стран мира.