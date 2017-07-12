На «Матч ТВ» покажут передачу о подготовке Самары к ЧМ-2018

Телеведущий Сергей Белоголовцев и съемочная группа канала «Матч ТВ» сняли передачу о Самаре и подготовке города к мундиалю.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, съемки телепередачи проходят в рамках проекта «Россия футбольная».

Проект «Россия футбольная» рассказывает болельщикам со всего мира о городах-организаторах ЧМ-2018. Стоит отметить, что телеведущий Сергей Белоголовцев является послом ЧМ-2018.

Съемочная группа «Матч ТВ» посетила строящийся стадион «Самара - Арена», стадион «Металлург», тренировочную базу ФК «Крылья Советов», самарскую набережную, музей «Самара космическая».

Съемочная группа «Матч ТВ» встретилась с мэром Самары Олегом Фурсовым, главным тренером ФК «Крылья Советов» Андреем Тихоновым, заслуженным ветераном футбольного клуба Валерьяном Панфиловым, защитником ФК «Крылья Советов» Георгием Зотовым, подготовила интервью с самарским послом ЧМ-2018, олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым и знатоком истории города, известным самарским журналистом, директором телеканала «Самара ГИС» Андреем Волковым.

Программа «Россия футбольная», посвященная Самаре, выйдет в телеэфир ближе к осени.