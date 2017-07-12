|
Елена Малкова
12 Июля, 2017 07:20
На «Матч ТВ» покажут передачу о подготовке Самары к ЧМ-2018
«Матч ТВ» снимает передачу о Самаре.
Источник фото: samadm.ru
Самара, 12 Июля - DIXINEWS.
Телеведущий Сергей Белоголовцев и съемочная группа канала «Матч ТВ» сняли передачу о Самаре и подготовке города к мундиалю.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, съемки телепередачи проходят в рамках проекта «Россия футбольная».
Проект «Россия футбольная» рассказывает болельщикам со всего мира о городах-организаторах ЧМ-2018. Стоит отметить, что телеведущий Сергей Белоголовцев является послом ЧМ-2018.
Съемочная группа «Матч ТВ» посетила строящийся стадион «Самара - Арена», стадион «Металлург», тренировочную базу ФК «Крылья Советов», самарскую набережную, музей «Самара космическая».
Съемочная группа «Матч ТВ» встретилась с мэром Самары Олегом Фурсовым, главным тренером ФК «Крылья Советов» Андреем Тихоновым, заслуженным ветераном футбольного клуба Валерьяном Панфиловым, защитником ФК «Крылья Советов» Георгием Зотовым, подготовила интервью с самарским послом ЧМ-2018, олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым и знатоком истории города, известным самарским журналистом, директором телеканала «Самара ГИС» Андреем Волковым.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт