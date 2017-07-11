Экономика

Елена Малкова
11 Июля, 2017 18:46

Омская область увеличила поступления в консолидированный бюджет РФ

Омская область увеличила поступления в консолидированный бюджет РФ на 34,5%.
Источник фото: omskportal.ru
#экономика

#налоги

#финансы
Омск, 11 Июля - DIXINEWS.

От налогоплательщиков Омской области за шесть месяцев этого года в консолидированный бюджет государства поступило 86 млрд рублей налогов и сборов.

Это на 22,1 млрд рублей или на 34,5% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В федеральный бюджет в том числе поступило почти 33,7 млрд рублей, рост в 1,9 раза.

Положительная динамика обеспечена по следующим налогам: акцизам на подакцизные товары в 1,6 раза, налогу на прибыль - на 46,5%, транспортному налогу - на 26,3%, а также по налогу на добычу полезных ископаемых - на 25,8%, НДС - на 19,5%, налогу, взимаемому в связи с применением УСН, - на 12%, НДФЛ - на 4,7%, общий прирост - 22,1 млрд рублей.

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