В спартакиаде рабочей молодежи Новосибирской области приняли участие более 3 тысяч человек

Более 50-ти команд приняли участие в XII выездной спартакиаде среди молодежных коллективов предприятий и организаций «Смена».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего в спартакиаде рабочей молодежи участвовало более трех тысяч человек.

Масштабное мероприятие прошло в с. Репьево Тогучинского района 7-9 июля. На открытии мероприятия участников приветствовал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

«На протяжении двенадцати лет выездная спартакиада «Смена» становится спортивным событием, способствующим развитию государственной молодежной политики Новосибирской области, здорового образа жизни, массового спорта», – сказал Юрий Петухов.

В 2017 году проведение спартакиады было приурочено к 80-летию Новосибирской области. «Профессия мечты» - так называлась тема спартакиады этого года. В программу спартакиады вошли соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, армрестлингу и гиревому спорту и командная легкоатлетическая эстафета. Кроме спортивных состязаний для участников спартакиады были организованы конкурсы «Лучший палаточный городок», «Лучший творческий номер» и «Лучшее блюдо, приготовленное в полевых условиях».