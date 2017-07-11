Политика

Елена Малкова
11 Июля, 2017 15:08

Мэр Казани возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО

Мэр Казани Ильсур Метшин.
Источник фото: kzn.ru
#рейтинг

#СМИ

#ИльсурМетшин
Казань, 11 Июля - DIXINEWS.

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг информационно-аналитической системы «Медиалогия» среди глав столиц субъектов ПФО за июнь 2017 года.

Медиаиндекс главы города по результатам анализа федеральных и региональных СМИ составил 24499 пунктов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Второе место в медиарейтинге занимает глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко (11 633,5 пункта), на третьем месте – мэр Самары Олег Фурсов (4 802,7 пункта).

При составлении рейтинга за основу берется база СМИ системы «Медиалогия», которая включает в себя более 41300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, электронные СМИ. Мэр Казани неоднократно становился лидером в медиарейтингах первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа.

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