С начала года в Москве построено три школы и два детских сада

С начала года в столице сдали три школы на 2075 мест и два садика на 425 мест с начала года.

Об этом сообщил Андрей Бочкарев - нынешний руководитель Департамента строительства Москвы.

По его словам, две школы получил Северо-Западный округ (ул. Юровская, вл. 99 и ул. Митинская, вл. 30). И еще одна появилась в Северном округе - на Ленинградском просп., вл. 39. Получено разрешение на ввод двух детских садов на юго-востоке Москвы: в районе Некрасовка, квартал 5 и на Васильцовском стане.

«До конца года планируется ввести еще три школы на 4575 мест, 10 садиков для 2295 малышей и три блока начальных классов на 1000 мест. Все здания построены по индивидуальным проектам и укомплектованы современным учебным оборудованием. Посещать новые школы и детские сады могут и маломобильные граждане. Для их удобства предусмотрены лифты, пандусы и тактильные указатели. Сейчас в Москве строится 32 объекта образования. По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городскую Адресную инвестиционную программу на 2017-2019 годы включено строительство 74 объектов образования на 27855 мест. В том числе 28 детских садов на 6295 мест, 46 школ и БНК на 21 560 мест», - рассказал Бочкарев.