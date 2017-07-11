В Москве в данный момент строится около 800 тыс. м² жилья

В ближайшие месяцы правовой статус апартаментов в Москве определиться законодательно.

Об этом заявил Константин Тимофеев - председатель Москомстройинвеста на Московском урбанфоруме-2017.

«Определить, что такое апартаменты с точки зрения закона, важно, поскольку для их строительства привлекаются средства населения. В данное время в Москве строится около 800 000 квадратных метров апартаментов. Несмотря на то, что этот вид недвижимости не является жильем, чаще всего он представлен на рынке именно в качестве места проживания граждан. Иногда при продаже апартаментов заключаются договоры долевого участия (ДДУ). Но в случае недостроя или банкротства застройщика права граждан, вложивших средства в строительство апартаментов, не будут защищены так, как при покупке жилья», - пояснил Тимофеев.