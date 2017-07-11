В Новой Москве в 2019 году начнут строить детскую железную дорогу

Строительство детской железной дороги между поселением Московский и деревней Саларьево в Новой Москве может начаться в 2019 году.

Об этом сообщил Владимир Жидкин - руководитель Департамента развития новых территорий столицы.

«Прежде чем начать прокладку линий, необходимо разработать и согласовать проект, подготовить площадки под строительство. Проект полностью реализуется силами АО «РЖД». Компания возьмет на себя все затраты на проектирование и строительство. Длина детской железной дороги составит 10-15 км. Здесь будут курсировать поезда, которые с технической точки зрения будут настоящими. Запуск такой магистрали позволит проводить занятия с детьми, знакомя их с основами профессии железнодорожников», - пояснил руководитель Департамента.

Жидкин напомнил, что в Новой Москве планируется развивать и проходящие по ее территории Киевское и Курское направления железных дорог. До 2035 года там запланировано строительство 41 км путей.