Общество

Алексей Мирный
11 Июля, 2017 13:04

В ВДНХ началось строительство выставочного центра для макета Москвы

Макет Москвы в ВДНХ.
Источник фото: urbanlook.ru
#выставка

#ВДНХ

#город
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.

Выставочный павильон, вновь постороеный на ВДНХ, сможет принять первых посетителей уже в сентябре.

Об этом сообщил Сергей Лёвкин - руководитель Департамента градостроительной политики Москвы.

«Строительство началось, идет заливка фундамента. сейчас макет площадью 121 квадратных метров выставлен в павильоне № 75 ВДНХ. Однако уже готовы его новые фрагменты, которые невозможно разместить в этом павильоне. Площадь обновленного макета составит около 400 квадратных метров», - сказал Лёвкин.

Павильон овальной формы со стеклянным фасадом по периметру возводится на Сиреневой аллее. В нем расположится круглый зал для экспозиции макета Москвы.

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