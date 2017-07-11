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Алексей Мирный
11 Июля, 2017 13:04
В ВДНХ началось строительство выставочного центра для макета Москвы
Макет Москвы в ВДНХ.
Источник фото: urbanlook.ru
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Выставочный павильон, вновь постороеный на ВДНХ, сможет принять первых посетителей уже в сентябре.
Об этом сообщил Сергей Лёвкин - руководитель Департамента градостроительной политики Москвы.
«Строительство началось, идет заливка фундамента. сейчас макет площадью 121 квадратных метров выставлен в павильоне № 75 ВДНХ. Однако уже готовы его новые фрагменты, которые невозможно разместить в этом павильоне. Площадь обновленного макета составит около 400 квадратных метров», - сказал Лёвкин.
Павильон овальной формы со стеклянным фасадом по периметру возводится на Сиреневой аллее. В нем расположится круглый зал для экспозиции макета Москвы.
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