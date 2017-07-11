В ВДНХ началось строительство выставочного центра для макета Москвы

Выставочный павильон, вновь постороеный на ВДНХ, сможет принять первых посетителей уже в сентябре.

Об этом сообщил Сергей Лёвкин - руководитель Департамента градостроительной политики Москвы.

«Строительство началось, идет заливка фундамента. сейчас макет площадью 121 квадратных метров выставлен в павильоне № 75 ВДНХ. Однако уже готовы его новые фрагменты, которые невозможно разместить в этом павильоне. Площадь обновленного макета составит около 400 квадратных метров», - сказал Лёвкин.

Павильон овальной формы со стеклянным фасадом по периметру возводится на Сиреневой аллее. В нем расположится круглый зал для экспозиции макета Москвы.