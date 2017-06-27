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Алексей Мирный
11 Июля, 2017 10:34
В Москве намерены создать реестры обманутых дольщиков
Строительство жилого фонда.
Источник фото: government-nnov.ru
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Отдельные реестры обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство апартаментов, необходимо создавать в российских регионах.
Об этом заявил в ходе совещания в Госдуме министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
«Я бы порекомендовал субъектам, где есть такие проблемы, сделать свои реестры. Пусть они будут носить не стопроцентно официальный характер, но такой реестр нужно сделать. Я думаю, что такие проблемы есть в нескольких субъектах. С ними надо отдельно работать и отдельно решать эту проблему» - сказал Мень,
Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, проблема дольщиков, вложившихся в строительство апартаментов, стоит в нескольких регионах - в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
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