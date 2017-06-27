В Москве намерены создать реестры обманутых дольщиков

Отдельные реестры обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство апартаментов, необходимо создавать в российских регионах.

Об этом заявил в ходе совещания в Госдуме министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

«Я бы порекомендовал субъектам, где есть такие проблемы, сделать свои реестры. Пусть они будут носить не стопроцентно официальный характер, но такой реестр нужно сделать. Я думаю, что такие проблемы есть в нескольких субъектах. С ними надо отдельно работать и отдельно решать эту проблему» - сказал Мень,

Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, проблема дольщиков, вложившихся в строительство апартаментов, стоит в нескольких регионах - в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.