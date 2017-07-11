Инвестор ТОР «Беринговский» обеспечит Анадырь свежими овощами и зеленью

Первый инвестпроект в сельскохозяйственной сфере реализует индивидуальный предприниматель Павел Макатров в ТОР «Беринговский».

Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, в рамках проекта резидент проведет модернизацию тепличного комплекса.

Для выращивания овощей и зелени планируется покупка и установка системы вентиляции для вентилирования и отапливания воздуха в теплице, а также для обеззараживания с помощью ультрафиолета. Общий объем инвестиций составит 1 млн рублей.

На площадях трехэтажного тепличного комплекса в городе Анадырь круглогодично выращивают овощи и зелень для окружной столицы.

Как подчеркивает руководитель предприятия Павел Макатров, Чукотский автономный округ заинтересован в снижении зависимости от поставок продуктов с материка.

«Наш проект предполагает обеспечение круглогодичного выращивания свежих овощей и зелени, которые по качеству не уступают завозимой продукции», - сообщил Павел Макатров.

ТОР «Беринговский» создана в Чукотском автономном округе ДФО Постановлением Правительства РФ №876 от 21 августа 2015 года. Сегодня резидентами ТОР «Беринговский» являются 15 компаний, которые реализуют инвестпроекты с общим объемом капиталовложений более 15 млрд рублей.

Стоит отметить, что с принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 297 заявок на общую сумму инвестиций более 1 трл 496 млрд рублей. Резидентами ТОР является 141 компания с общим объемом инвестиций более 485 млрд рублей. В результате реализации инвестпроектов планируется создать более 26 тысяч рабочих мест.