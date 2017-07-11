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Елена Малкова
11 Июля, 2017 09:48
Инвестор ТОР «Беринговский» обеспечит Анадырь свежими овощами и зеленью
Тепличный комплекс.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Первый инвестпроект в сельскохозяйственной сфере реализует индивидуальный предприниматель Павел Макатров в ТОР «Беринговский».
Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, в рамках проекта резидент проведет модернизацию тепличного комплекса.
Для выращивания овощей и зелени планируется покупка и установка системы вентиляции для вентилирования и отапливания воздуха в теплице, а также для обеззараживания с помощью ультрафиолета. Общий объем инвестиций составит 1 млн рублей.
На площадях трехэтажного тепличного комплекса в городе Анадырь круглогодично выращивают овощи и зелень для окружной столицы.
Как подчеркивает руководитель предприятия Павел Макатров, Чукотский автономный округ заинтересован в снижении зависимости от поставок продуктов с материка.
«Наш проект предполагает обеспечение круглогодичного выращивания свежих овощей и зелени, которые по качеству не уступают завозимой продукции», - сообщил Павел Макатров.
ТОР «Беринговский» создана в Чукотском автономном округе ДФО Постановлением Правительства РФ №876 от 21 августа 2015 года. Сегодня резидентами ТОР «Беринговский» являются 15 компаний, которые реализуют инвестпроекты с общим объемом капиталовложений более 15 млрд рублей.
Стоит отметить, что с принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 297 заявок на общую сумму инвестиций более 1 трл 496 млрд рублей. Резидентами ТОР является 141 компания с общим объемом инвестиций более 485 млрд рублей. В результате реализации инвестпроектов планируется создать более 26 тысяч рабочих мест.
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