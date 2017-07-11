К ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят около 200 «умных остановок»

Конструкции будут выполнены из специального небьющегося стекла с использованием различных антивандальных материалов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Умная остановка» общественного транспорта представлена на стенде Екатеринбурга на международной выставке «Иннопром-2017».

Оригинальный проект демонстрирует то, как в будущем могут выглядеть такие комплексы в областном центре.

Проектировщики обещают, что новые остановки будут иметь видеодисплей с удаленной подачей информации, навигационную панель, где можно будет посмотреть расписание общественного транспорта, туристические и социальные объекты, составить маршруты передвижения, тревожная кнопка, которая может быть выведена на пульт любой их правоохранительных служб, экономичные светодиодные фонари, зарядные устройства смартфонов и ноутбуков.

Новые остановки презентуются в рамках проекта «Умный город». К ЧМ-2018 в уральской столице планируется установить около 200 таких остановок: предполагается, что они появятся на центральных улицах города.