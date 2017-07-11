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Елена Малкова
11 Июля, 2017 07:29
В Волгограде выкосили 73 гектара камыша и травы
Профильные службы усилили работу по покосу травы и камыша.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 11 Июля - DIXINEWS.
С наступлением жаркой погоды городские профильные службы усилили работу по покосу травы и камыша и уборке мусора.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, за прошедшую неделю в восьми районах города от сухой травы и камыша было очищено около 73 гектаров территории.
Всего с начала пожароопасного периода на территории Волгограда выкошено почти 700 гектаров травы и камыша.
Параллельно ведутся работы по благоустройству – за прошедшую неделю в районах города убрано свыше 2 тысяч гектаров территории. Особое внимание уделяется уборке мусора и ликвидации стихийных свалок, которые нередко становятся причиной пожаров.
Напомним, с 3 июля на территории Волгограда и области объявлен особый противопожарный режим. В это время ограничен въезд автотранспорта на территорию лесов. Введены специальные санкции для отдыхающих: запрещено разводить костры в лесах и пригородных зеленых зонах. Запрещается также сжигать мусор и сухую траву на территории населенных пунктов, организаций, садовых участков.
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