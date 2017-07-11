В Волгограде выкосили 73 гектара камыша и травы

С наступлением жаркой погоды городские профильные службы усилили работу по покосу травы и камыша и уборке мусора.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, за прошедшую неделю в восьми районах города от сухой травы и камыша было очищено около 73 гектаров территории.

Всего с начала пожароопасного периода на территории Волгограда выкошено почти 700 гектаров травы и камыша.

Параллельно ведутся работы по благоустройству – за прошедшую неделю в районах города убрано свыше 2 тысяч гектаров территории. Особое внимание уделяется уборке мусора и ликвидации стихийных свалок, которые нередко становятся причиной пожаров.

Напомним, с 3 июля на территории Волгограда и области объявлен особый противопожарный режим. В это время ограничен въезд автотранспорта на территорию лесов. Введены специальные санкции для отдыхающих: запрещено разводить костры в лесах и пригородных зеленых зонах. Запрещается также сжигать мусор и сухую траву на территории населенных пунктов, организаций, садовых участков.