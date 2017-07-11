Общество

Елена Малкова
11 Июля, 2017 07:29

В Волгограде выкосили 73 гектара камыша и травы

Профильные службы усилили работу по покосу травы и камыша.
Источник фото: volgadmin.ru
#благоустройство

#уборка

#противопожарныйрежим
Волгоград, 11 Июля - DIXINEWS.

С наступлением жаркой погоды городские профильные службы усилили работу по покосу травы и камыша и уборке мусора.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, за прошедшую неделю в восьми районах города от сухой травы и камыша было очищено около 73 гектаров территории.

Всего с начала пожароопасного периода на территории Волгограда выкошено почти 700 гектаров травы и камыша.

Параллельно ведутся работы по благоустройству – за прошедшую неделю в районах города убрано свыше 2 тысяч гектаров территории. Особое внимание уделяется уборке мусора и ликвидации стихийных свалок, которые нередко становятся причиной пожаров.

Напомним, с 3 июля на территории Волгограда и области объявлен особый противопожарный режим. В это время ограничен въезд автотранспорта на территорию лесов. Введены специальные санкции для отдыхающих: запрещено разводить костры в лесах и пригородных зеленых зонах. Запрещается также сжигать мусор и сухую траву на территории населенных пунктов, организаций, садовых участков.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В Челябинске акваторию реки Миасс приведут в порядок
В Екатеринбурге презентовали новую уборочную технику
Федосеевскую набережную Казани отдадут в аренду на 49 лет
В этом разделе:
В Москве намерены создать реестры обманутых дольщиков
К ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят около 200 «умных остановок»
Шоу-румы квартир для переселения из пятиэтажек откроют в каждом районе столицы

30 минут растянулись на 2 часа: Путин и Трамп провели самую ожидаемую встречу
Торжественный концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге для участников саммита G20
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Путина и Трампа. Полное видео
"Факты": первая встреча Путина и Трампа
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве намерены создать реестры обманутых дольщиков
Россия, Москва, 11 Июля, 09:48.
Инвестор ТОР «Беринговский» обеспечит Анадырь свежими овощами и зеленью
Екатеринбург, 11 Июля, 08:15.
К ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят около 200 «умных остановок»
Волгоград, 11 Июля, 07:29.
В Волгограде выкосили 73 гектара камыша и травы
Москва, 10 Июля, 20:30.
Шоу-румы квартир для переселения из пятиэтажек откроют в каждом районе столицы
Ростов-на-Дону , 10 Июля, 19:32.
В Ростове-на-Дону на сокращение числа аварийных домов направлено 28 млн рублей
Москва, 10 Июля, 17:07.
Москвичам покажут, как строится Третий пересадочный контур метро
Челябинск, 10 Июля, 16:53.
Челябинск и компания «Сименс» будут сотрудничать в области инноваций
Москва, 10 Июля, 15:07.
1000 бизнесменов стали участниками аукционов за право торговли в киосках
Екатеринбург, 10 Июля, 14:14.
На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начали выплачивать зарплату
Москва, 10 Июля, 14:06.
На базе в Москве «Союзмультфильма» сделают технопарк
Россия, Москва, 10 Июля, 12:54.
Названы наиболее перспективные специальности Дальнего Востока
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт