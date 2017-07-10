В Ростове-на-Дону на сокращение числа аварийных домов направлено 28 млн рублей

По решению губернатора Василия Голубева средства направлены из резервного фонда региона на переселение жителей Ростова и выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Более 14,5 млн рублей направлено на переселение жителей из шести аварийных квартир в одном из домов по улице 18-я Линия. В областную программу переселения граждан из аварийного жилья указанные помещения ранее включены не были, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Около 13,4 млн рублей направлено на выкуп у собственников пяти нежилых помещений в аварийных домах, из которых жители уже отселены. В федеральном законодательстве не предусмотрен выкуп таких помещений на средства Фонда реформирования ЖКХ. Выкуп нежилых помещений осуществляется в рамках софинансирования: около 8 млн рублей будет направлено из бюджета Ростова-на-Дону.