Экономика

Елена Малкова
10 Июля, 2017 19:32

В Ростове-на-Дону на сокращение числа аварийных домов направлено 28 млн рублей

г. Ростов-на-Дону.
Источник фото: Ok-rostov.ru
#бюджет

#Переселениеизаварийногожилья

#ВасилийГолубев
Ростов-на-Дону , 10 Июля - DIXINEWS.

По решению губернатора Василия Голубева средства направлены из резервного фонда региона на переселение жителей Ростова и выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Более 14,5 млн рублей направлено на переселение жителей из шести аварийных квартир в одном из домов по улице 18-я Линия. В областную программу переселения граждан из аварийного жилья указанные помещения ранее включены не были, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Около 13,4 млн рублей направлено на выкуп у собственников пяти нежилых помещений в аварийных домах, из которых жители уже отселены. В федеральном законодательстве не предусмотрен выкуп таких помещений на средства Фонда реформирования ЖКХ. Выкуп нежилых помещений осуществляется в рамках софинансирования: около 8 млн рублей будет направлено из бюджета Ростова-на-Дону.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Начисленный налог на прибыль в бюджет Омской области увеличился на 50%
В Нижегородской области на дороги выделят 15,2 млрд рублей
В Пермском крае будет закуплено медицинское оборудование на 116 млн рублей
В этом разделе:
Челябинск и компания «Сименс» будут сотрудничать в области инноваций
Названы наиболее перспективные специальности Дальнего Востока
Инвестпроекты на 10 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ

Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Путина и Трампа. Полное видео
В Великобритании мужчина отсидел 5 лет за выдуманное групповое изнасилование
В США медведь пять часов громил кухню в поисках еды
Торжественный концерт в Эльбской филармонии в Гамбурге для участников саммита G20
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростове-на-Дону на сокращение числа аварийных домов направлено 28 млн рублей
Москва, 10 Июля, 17:07.
Москвичам покажут, как строится Третий пересадочный контур метро
Челябинск, 10 Июля, 16:53.
Челябинск и компания «Сименс» будут сотрудничать в области инноваций
Москва, 10 Июля, 15:07.
1000 бизнесменов стали участниками аукционов за право торговли в киосках
Екатеринбург, 10 Июля, 14:14.
На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начали выплачивать зарплату
Москва, 10 Июля, 14:06.
На базе в Москве «Союзмультфильма» сделают технопарк
Россия, Москва, 10 Июля, 12:54.
Названы наиболее перспективные специальности Дальнего Востока
Россия, Москва, 10 Июля, 08:47.
Инвестпроекты на 10 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ
Красноярск, 10 Июля, 07:49.
В парке "Ергаки" Красноярского края начал работу волонтерский лагерь
Москва, 09 Июля, 21:09.
Мэр Москвы назвал приоритетной задачей реорганизацию промзон
Нижний Новгород, 09 Июля, 20:06.
В Нижегородской области прошел крупнейший фестивалей современной музыки
Санкт-Петербург, 09 Июля, 19:01.
В Петербурге откроется персональная выставка Бориса Забирохина
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт