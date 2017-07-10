Экономика

Елена Малкова
10 Июля, 2017 16:53

Челябинск и компания «Сименс» будут сотрудничать в области инноваций

Подписание соглашения о сотрудничестве Администрации Челябинска и компании «Сименс».
Источник фото: cheladmin.ru
#экономика

#инновации

#сотрудничество
Челябинск, 10 Июля - DIXINEWS.

10 июля делегация администрации Челябинска посетила выставку «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Делегацию возглавила заместитель главы города по экономике и финансам Елена Мурзина, сообщает пресс-служба мэрии.

Основная цель визита делегации - изучение представленных инновационных решений отечественных и зарубежных предприятий.

В рамках визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве администрации Челябинска и компании «Сименс». В рамках сотрудничества компания будет реализовывать в Челябинске передовые технологии для решения проблем городской инфраструктуры, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Елена Мурзина подчеркнула историческую значимость сотрудничества и выразила уверенность в том, что соглашение откроет новые перспективы для жителей Челябинска и компании.

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