Шоу-румы квартир для переселения из пятиэтажек откроют в каждом районе столицы

Шоу-румы квартир для переселения жителей из пятиэтажек планируется открыть в каждом районе Москвы, попавшем в программу реновации.

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

«В ближайшее время возле павильона «Космос» на ВДНХ планируется построить макет квартир будущего в натуральную величину. В дальнейшем такие шоу-румы появятся в каждом районе, попавшем в программу. 6 июля в рамках Московского урбанистического форума в 75-м павильоне ВДНХ построили первый шоу-рум. Фактически это настоящий подъезд. На лестничной клетке четыре квартиры - однокомнатная, две двушки и трехкомнатная. Этот макет вызвал большой интерес горожан», - отметил Лёвкин.