Общество

Алексей Мирный
10 Июля, 2017 20:30

Шоу-румы квартир для переселения из пятиэтажек откроют в каждом районе столицы

Проект новых домов в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
#строительство

#выставка

#реновация
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.

Шоу-румы квартир для переселения жителей из пятиэтажек планируется открыть в каждом районе Москвы, попавшем в программу реновации.

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

«В ближайшее время возле павильона «Космос» на ВДНХ планируется построить макет квартир будущего в натуральную величину. В дальнейшем такие шоу-румы появятся в каждом районе, попавшем в программу. 6 июля в рамках Московского урбанистического форума в 75-м павильоне ВДНХ построили первый шоу-рум. Фактически это настоящий подъезд. На лестничной клетке четыре квартиры - однокомнатная, две двушки и трехкомнатная. Этот макет вызвал большой интерес горожан», - отметил Лёвкин.

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