Общество

Алексей Мирный
10 Июля, 2017 17:07

Москвичам покажут, как строится Третий пересадочный контур метро

Столичное метро.
Источник фото: dixinews.ru
#строительство

#форум

#метро
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.

Департамент строительства Москвы возобновит бесплатные экскурсии на стройплощадки метро.

Попасть туда смогут горожане в возрасте от 16 лет и старше.

Список станций, которые откроют для экскурсантов, сейчас разрабатывается. Скорее всего, это будет второе кольцо метро - Третий пересадочный контур (ТПК). «Мы продолжим традицию приглашать москвичей на такие экскурсии, расскажем об особенностях и «секретах» станций, о том, какие технологии применяются при строительстве метро», - сказал руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанфоруме.

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