Москвичам покажут, как строится Третий пересадочный контур метро

Департамент строительства Москвы возобновит бесплатные экскурсии на стройплощадки метро.

Попасть туда смогут горожане в возрасте от 16 лет и старше.

Список станций, которые откроют для экскурсантов, сейчас разрабатывается. Скорее всего, это будет второе кольцо метро - Третий пересадочный контур (ТПК). «Мы продолжим традицию приглашать москвичей на такие экскурсии, расскажем об особенностях и «секретах» станций, о том, какие технологии применяются при строительстве метро», - сказал руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанфоруме.