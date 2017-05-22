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Алексей Мирный
10 Июля, 2017 17:07
Москвичам покажут, как строится Третий пересадочный контур метро
Столичное метро.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.
Департамент строительства Москвы возобновит бесплатные экскурсии на стройплощадки метро.
Попасть туда смогут горожане в возрасте от 16 лет и старше.
Список станций, которые откроют для экскурсантов, сейчас разрабатывается. Скорее всего, это будет второе кольцо метро - Третий пересадочный контур (ТПК). «Мы продолжим традицию приглашать москвичей на такие экскурсии, расскажем об особенностях и «секретах» станций, о том, какие технологии применяются при строительстве метро», - сказал руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарев на Московском урбанфоруме.
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