|
Алексей Мирный
10 Июля, 2017 15:07
1000 бизнесменов стали участниками аукционов за право торговли в киосках
Наталья Сергунина - заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.
За два дня работы Московского урбанистического форума больше тысячи бизнесменов приняли участие в электронных аукционах за право торговли в 134 нестационарных торговых объектах (НТО) столицы.
За ходом их проведения можно наблюдать в режиме онлайн на одной из площадок форума.
«16 участников в среднем претендует на лот. Высокая конкуренция демонстрирует, что предприниматели принимают условия, предлагаемые городом, и процедура электронных аукционов им понятна. Она позволяет конкурировать всем на единых условиях. Новый формат торговли в нестационарных торговых объектах успешно работает в Москве, и интерес к аукционам это наглядно показывает», - подчеркнула Наталья Сергунина - заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт