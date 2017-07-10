Бизнес

Алексей Мирный
10 Июля, 2017 15:07

1000 бизнесменов стали участниками аукционов за право торговли в киосках

Наталья Сергунина - заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Источник фото: dixinews.ru
#аукцион

#торговля

#рынок
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.

За два дня работы Московского урбанистического форума больше тысячи бизнесменов приняли участие в электронных аукционах за право торговли в 134 нестационарных торговых объектах (НТО) столицы.

За ходом их проведения можно наблюдать в режиме онлайн на одной из площадок форума.

«16 участников в среднем претендует на лот. Высокая конкуренция демонстрирует, что предприниматели принимают условия, предлагаемые городом, и процедура электронных аукционов им понятна. Она позволяет конкурировать всем на единых условиях. Новый формат торговли в нестационарных торговых объектах успешно работает в Москве, и интерес к аукционам это наглядно показывает», - подчеркнула Наталья Сергунина - заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Продавать ли с аукционов архитектурную историю?
В этом разделе:
Рекламное агентство «Аура» работает в условиях меняющегося рынка
Компания «ИнфоМед» - лидер поставок медицинского оборудования
Только 67,9% предприятий Ростова вышли на рентабельность

30 минут растянулись на 2 часа: Путин и Трамп провели самую ожидаемую встречу
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Путина и Трампа. Полное видео
"Факты": первая встреча Путина и Трампа
Лавров: Путин и Трамп договорились о нескольких конкретных вещах
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростове-на-Дону на сокращение числа аварийных домов направлено 28 млн рублей
Москва, 10 Июля, 17:07.
Москвичам покажут, как строится Третий пересадочный контур метро
Челябинск, 10 Июля, 16:53.
Челябинск и компания «Сименс» будут сотрудничать в области инноваций
Москва, 10 Июля, 15:07.
1000 бизнесменов стали участниками аукционов за право торговли в киосках
Екатеринбург, 10 Июля, 14:14.
На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начали выплачивать зарплату
Москва, 10 Июля, 14:06.
На базе в Москве «Союзмультфильма» сделают технопарк
Россия, Москва, 10 Июля, 12:54.
Названы наиболее перспективные специальности Дальнего Востока
Россия, Москва, 10 Июля, 08:47.
Инвестпроекты на 10 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ
Красноярск, 10 Июля, 07:49.
В парке "Ергаки" Красноярского края начал работу волонтерский лагерь
Москва, 09 Июля, 21:09.
Мэр Москвы назвал приоритетной задачей реорганизацию промзон
Нижний Новгород, 09 Июля, 20:06.
В Нижегородской области прошел крупнейший фестивалей современной музыки
Санкт-Петербург, 09 Июля, 19:01.
В Петербурге откроется персональная выставка Бориса Забирохина
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт