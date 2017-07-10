1000 бизнесменов стали участниками аукционов за право торговли в киосках

За два дня работы Московского урбанистического форума больше тысячи бизнесменов приняли участие в электронных аукционах за право торговли в 134 нестационарных торговых объектах (НТО) столицы.

За ходом их проведения можно наблюдать в режиме онлайн на одной из площадок форума.

«16 участников в среднем претендует на лот. Высокая конкуренция демонстрирует, что предприниматели принимают условия, предлагаемые городом, и процедура электронных аукционов им понятна. Она позволяет конкурировать всем на единых условиях. Новый формат торговли в нестационарных торговых объектах успешно работает в Москве, и интерес к аукционам это наглядно показывает», - подчеркнула Наталья Сергунина - заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.