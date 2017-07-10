На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начали выплачивать зарплату

На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий выплаты зарплаты начались 10 июля, в первой половине дня.

Выплаты работникам предприятия возобновили после вмешательства главы области Евгения Куйвашева и представителей надзорных органов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Для нас вопросы выплаты заработной платы, защиты прав людей труда всегда были и остаются приоритетом. Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Обязательно разберемся, в чем причина невыплат. Если есть какие-то объективные трудности - поможем, а если нет - вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме», - заявил накануне Евгений Куйвашев.

Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, за помощью сотрудники завода обратились напрямую к Президенту России Владимиру Путину, направив в ходе «прямой линии» жалобу на собственников предприятия, не выплачивающих им зарплату. После того, как данное обращение вечером 9 июля во время личной встречи было передано Владимиром Путиным Евгению Куйвашеву, в Нижний Тагил для решения ситуации были командированы члены регионального правительства - министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в Нижний Тагил прибыли сотрудники прокуратуры.

По предварительной информации, в числе тех, кому задерживали зарплату - 195 человек. Ранее через судебных приставов были подтверждены требования на выплаты 86 работникам на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Первыми деньги начали получать работники, у которых есть расчетные банковские карты. Сейчас идет формирование списков работников, у которых нет в наличии счетов в банках. После того, как этот вопрос будет решен, им так же будут выплачены в кратчайшие сроки долги по зарплате.

ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» основан в 1964 году.

С 2014 года на заводе наблюдается сокращение производства на 70%. Производство продукции фактически было прекращено еще в 2016 году.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 25.01.2017 в отношении предприятия введена процедура банкротства - наблюдение. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.07.2017 года процедура наблюдения была прекращена. Открыто конкурсное производство. По информации прокуратуры Свердловской области на 15 июня текущего года задолженность по заработной плате перед 195 работниками составляет 13,3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.