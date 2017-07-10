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Елена Малкова
10 Июля, 2017 14:14
На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий начали выплачивать зарплату
Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий.
Источник фото: Nizhniy-tagil.wikimapia.org
Екатеринбург, 10 Июля - DIXINEWS.
На Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий выплаты зарплаты начались 10 июля, в первой половине дня.
Выплаты работникам предприятия возобновили после вмешательства главы области Евгения Куйвашева и представителей надзорных органов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Для нас вопросы выплаты заработной платы, защиты прав людей труда всегда были и остаются приоритетом. Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Обязательно разберемся, в чем причина невыплат. Если есть какие-то объективные трудности - поможем, а если нет - вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме», - заявил накануне Евгений Куйвашев.
Как напомнили в пресс-службе регионального правительства, за помощью сотрудники завода обратились напрямую к Президенту России Владимиру Путину, направив в ходе «прямой линии» жалобу на собственников предприятия, не выплачивающих им зарплату. После того, как данное обращение вечером 9 июля во время личной встречи было передано Владимиром Путиным Евгению Куйвашеву, в Нижний Тагил для решения ситуации были командированы члены регионального правительства - министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в Нижний Тагил прибыли сотрудники прокуратуры.
По предварительной информации, в числе тех, кому задерживали зарплату - 195 человек. Ранее через судебных приставов были подтверждены требования на выплаты 86 работникам на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Первыми деньги начали получать работники, у которых есть расчетные банковские карты. Сейчас идет формирование списков работников, у которых нет в наличии счетов в банках. После того, как этот вопрос будет решен, им так же будут выплачены в кратчайшие сроки долги по зарплате.
ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» основан в 1964 году.
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