На базе в Москве «Союзмультфильма» сделают технопарк

Москва приложит все усилия, чтобы на базе «Союзмультфильма» появился новый технопарк.

Об этом сообщила в ходе седьмого Московского урбанистического форума заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Технопарк – это фактически набор льгот, который дается для того, чтобы он мог быть реализован. С другой стороны – это предоставление площадок. Мы, исходя из этих двух факторов, будем общаться с «Союзмультфильмом» и вырабатывать наиболее приемлемые условия, чтобы такой технопарк в Москве появился», – сказала Сергунина.

Напомгим, еще 3 июля Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с московскими властями к февралю 2018 года обеспечить создание анимационного технопарка на базе «Союзмультфильма». Срок выполнения задачи – до 1 февраля 2018 года. Поручение дано по итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая.

«Союзмультфильм» – крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов, основанная в Москве 10 июня 1936 года. Коллекция студии насчитывает более 1,5 тысячи рисованных и кукольных мультфильмов, в том числе таких известных, как «Чебурашка», «Ежик в тумане» и «Маугли».