Названы наиболее перспективные специальности Дальнего Востока

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке определило, какие специальности будут самыми востребованными в ближайшем будущем в приграничных регионах – Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.

Как рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, эксперты АРЧК ДВ провели отдельное исследование для приграничных территорий ДФО.

Как отметили в Агентстве, «в Амурской области растет спрос на инженеров-технологов и химиков, инженеров по строительству, ремонту, реконструкции и обслуживанию газовых объектов. Востребованы будут также овощеводы, животноводы, горные рабочие и обогатители полезных ископаемых. Специалистов в области горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства ждут и в Еврейской автономной области. В этом регионе будет работа и для логистов, строителей-монтажников и разнорабочих».

В Хабаровском крае кроме геологов-разведчиков и горных инженеров перспективны специальности инженера-проектировщика в авиа- и судостроении, тралмастера и рыбообработчика. В крае в ближайшие несколько лет также будут востребованы докеры-механизаторы, бетонщики, электрики, каменщики и штукатуры.

В Приморском крае в перечень востребованных специальностей входят капитан рыбопромыслового судна, судомеханик, экспедитор, инженер-технолог, специалист по логистике, тралмастер, мастер буровых установок, рыбообработчик, портовый рабочий и агроном.

Эксперты Агентства подчеркнули, что в целом на Дальнем Востоке будут нужны специалисты в сфере химической промышленности, нефтегазовой добычи и переработки, добычи угля и торфа, судостроения и судоремонта, сельского хозяйства. Будет увеличиваться число занятых в финансовом секторе, пищевой промышленности, гостиничном бизнесе, рыболовстве и аквакультуре, строительстве, транспортно-логистическом комплексе и торговле.

Как отметили в Агентстве, ключевые компетенции - это системность мышления, аналитический склад ума, управление процессами и проектами, навыки делового общения и мультиязычность, решение кросс-функциональных задач, работа с информационными системами, клиентоориентированность и способность адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Стоит отметить, что навигатор профессий, которые будут востребованы в ДФО в 2017-2022 годы, подготовлен АРЧК ДВ на основе анализа более чем 600 инвестиционных проектов, которые реализуются и планируются к реализации на территории ДФО. Навигатор профессий представлен в форме удобного справочника и доступен для скачивания на сайте Агентства в разделе «Исследования».

Навигатор профессий поможет не только молодым людям определиться с выбором будущей профессии, но и желающим переехать на Дальний Восток найти работу.

Стоит отметить, что навигатор профессий содержит также информацию, в каких учебных заведениях можно получить ту или иную специальность, и базовую информацию о трудоустройстве.

Стоит напомнить, в ходе расширенного заседания Общественного совета при Минвостокразвития РФ, которое состоялось в Хабаровске, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил представителям общественности поработать над «дальневосточным разделом» в госпрограмме «Образование», наполнив его проектами и мероприятиями, необходимыми именно для ДФО.

«По поручению Президента и Председателя Правительства готовится «дальневосточный раздел» в государственной программе «Развитие образования» со своими целевыми показателями, мероприятиями. И я призываю вас всех вместе поработать над этим разделом, чтобы уже туда закладывать как KPI оценку людей и работодателей», - отметил Александр Галушка.