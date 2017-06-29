Инвестпроекты на 10 млрд рублей привлечены в ТОР и СПВ

За прошедшую неделю в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 19 новых заявок от инвесторов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, общий объем капиталовложений превысит 10 млрд рублей.

Реализация инвестпроектов позволит создать более 1300 рабочих мест. На территориях опережающего развития инвесторы планируют дать старт проектам с общим объемом инвестиций более 7 млрд рублей.

На приморских территориях опережающего развития (ТОР) «Михайловский» и «Надеждинская» инвесторы намерены построить комплекс по обработке, фасовке и хранению риса и сои, и создать предприятие по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.

В ТОР «Хабаровск» планируется создание птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки. В ТОР «Комсомольск» планируется открытие деревообрабатывающего производства. В ТОР «Николаевск» появится судоремонтное производство.

Электротехническую лабораторию намерен построить инвестор ТОР «Беринговский». Построить современный гостиничный комплекс намерен инвестор ТОР «Горный воздух».

Для реализации проектов в Свободном порту Владивосток поступило 12 заявок с объемом инвестиций почти 3 млрд рублей. Инвесторы намерены реализовать проекты в Приморском крае и Южно-Сахалинске.

В рамках реализации инвестпроектов в регионе появятся всесезонный отель формата Resort, многоэтажный жилой дом, офисный центр, многофункциональный торгово-административный центр, транспортно-логистические комплексы. Откроются сельскохозяйственное предприятие по выращиванию кукурузы и сои, объекты торгового назначения и бытового обслуживания населения, заработают объекты придорожного сервиса.

В направлении услуг инвесторы планируют открыть инновационный автоматизированный IT-сервис с системой аутсорсинга бухгалтерских услуг, предоставлять услуги по страхованию и создать клинику пластической хирургии. За все время реализации Федерального Закона о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 693 заявки с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн рублей и перспективой создания почти 83 тысяч рабочих мест.

Сегодня резидентами ТОР и СПВ на Дальнем Востоке являются 376 компаний, они намерены реализовать инвестпроекты с общим объемом капиталовложений более 786 млрд рублей и создать более 54 тысячи рабочих мест.